Айдос Сарым: Выступление президента на Нацсовете работает на интересы граждан

В прошедшем в Нур-Султане VI заседании Национального совета общественного доверия принял участие президент Касым-Жомарт Токаев. На что нацелены поручения главы государства, как они будут выполняться, на какие вопросы необходимо обратить особое внимание – об этом и другом рассказал в интервью Zakon.kz депутат Мажилиса Парламента Айдос Сарым.

- Айдос Амироллаевич, какое впечатление сложилось у вас о работе заседания Национального совета общественного доверия?

- С одной стороны, заседание НСОД было посвящено вопросам, которые сегодня наиболее актуальны в обществе, а, с другой стороны, оно как бы подытожило предыдущие реформы, скорректировало их, поэтому его можно назвать корректирующим, расставляющим важные акценты. Была дана принципиальная оценка тем реформам, которые уже осуществлены.

Если, допустим, говорить о выборах сельских акимов, то уже по результатам всех прошедших выборов сельских акимов, после проведенного анализа экспертами НСОД, независимыми экспертами, были даны корректирующие поручения, направленные на обеспечение бОльшей открытости, бОльшей инклюзивности предстоящих электоральных кампаний.

В частности, было поручение о снижении образовательного ценза для кандидатов в акимы. То есть теперь на ответственные должности в регионах могут претендовать люди со средне-специальным образованием, что тоже, наверное, логично, потому что в сельской местности, особенно в маленьких аулах, специалистов с высшим образованием не так уж и много. Но при этом есть люди со средне-специальным образованием, которые уже не один год живут на селе, знают проблемы сельчан.

На мой взгляд, принципиально важным был комплекс вопросов, связанных с недавними резонансными событиями, которые сильно потрясли и возмутили наше общество, – это проблемы должников. Вспомним недавнее трагическое событие в Алматы, когда должник хладнокровно расстрелял пять человек.

Президент правильно сделал акцент на то, что такой самосуд недопустим в Казахстане, но при этом государственная политика, деятельность конкретных государственных органов должна быть скорректирована в сторону защиты прав граждан. И особенно тех граждан, которые находятся в сложной жизненной ситуации.

На заседании прозвучало, что свыше 500 тысяч граждан страны имеют перед разного рода финансовыми институтами задолженность 90 и более дней. По ним должны быть усовершенствованы процедуры. Глава государства дал поручение, чтобы Национальный банк, Агентство по регулированию финансового рынка и другие заинтересованные государственные органы в скорейшем времени внесли в Мажилис соответствующий проект закона, который будет регулировать эти вопросы, максимально делать их удобными для граждан, для исполнения этих судебных решений и так далее.

Также был дан целый ряд очень важных поручений в части прав защиты детей, прав женщин, матерей-одиночек, которые воспитывают детей с тем, чтобы далее совершенствовать трудовое законодательство Это предоставление комнат матерей в крупных компаниях, это дать возможность для их удаленного труда. Тем более недавно Мажилис разработал и внедрил закон об удаленной работе.

Все эти вещи носят корректирующий, дополняющий характер. Другими словами, президент не только предлагает какие-то реформы в той или иной отрасли, но и проводит очень тщательный анализ их реализации, прислушивается к мнениям экспертов, тонко реагирует на замечания, предложения граждан, которые возникают в ходе реализации этих поручений.

Поэтому я бы назвал заседание НОДС корректирующим, направленным на то, чтобы и далее совершенствовать те реформы, те процессы, которые сейчас идут в стране, с тем, чтобы они отвечали потребностям граждан, лучше работали на интересы общества, на интересы людей.

- Как все это будет выполняться и, самое главное, как будет вестись контроль? Сказать, поручить – это одно, а реализовать, довести до логического завершения – это совсем другое.

- Во-первых, президент поручил ответственным за это людям, чтобы они занимались не только генерацией идей, но и, используя потенциал экспертов, аналитических центров, максимально следили за тем, чтобы эти реформы анализировались экспертным сообществом.

Во-вторых, от НСОД сегодня в Парламенте сидят девять депутатов. Это представители разных партий, которые также могут контролировать и быть проводниками идей президента в стенах Парламента.

В-третьих, есть конкретные поручения правительству, Национальному банку и другим структурам с тем, чтобы они максимально, в сжатые сроки вносили соответствующие изменения, дополнения в закон. Соответственно, после вчерашнего обращения президента ожидаем уже несколько законов, в том числе поправки в закон о выборах, который был изменен в начале года.

Конечно, там надо будет вносить корректировки. Вы знаете, что недавно президент поручал правительству, госорганам, депутатам, чтобы они скорректировали законодательство в части обязательного включения в партийные списки представителей социально уязвимых групп, в частности, граждан с особыми потребностями – инвалидов.

Вот когда этот закон будет рассматриваться, туда же будут внесены эти необходимые корректирующие поправки в части снижения образовательного ценза, удлинения избирательных кампаний для крупных населенных пунктов. Очевидно же, что, скажем, кампания в ауле, где живут 200 человек, и кампания в крупных населенных пунктах, где живут, например, 60-70 тысяч человек, - это разные кампании и по содержанию, и по духу. Соответственно, где больше населения, там больше нужно времени. Это все должно анализироваться и вноситься не только в законы, но и в нормативные правовые акты на уровне Центральной избирательной комиссии и иных причастных к этому госорганов.

- На заседании НДОС большое внимание было уделено социальным вопросам. Говорит ли это о том, что на сегодняшний день в Казахстане самыми актуальными являются именно вопросы социального характера?

- Если вы посмотрите более или менее объективно на проводимые сегодня разного рода социологические опросы, то можете убедиться, что самые актуальные проблемы касаются именно социальных вопросов. У нас в Казахстане есть прослойка людей, которые активно интересуются политикой, требуют политических реформ и так далее. Но большинство населения все-таки говорит в основном в пользу тех реформ, которые улучшали бы социально-экономическую ситуацию в стране, работали бы на то, чтобы повышались зарплаты, пенсии, пособия.

Поэтому, думаю, выступление президента как раз работает на интересы большинства людей, на интересы большинства граждан. Глава государства сказал, что нам не нужны реформы ради реформ. Каждый этот шаг должен быть направлен на то, чтобы обеспечивать благосостояние граждан. Каждое принятое решение должно работать на улучшение ситуации на рынке труда, социально-экономического обеспечения и так далее.

- Большое внимание глава государства уделил и школам вплоть до того, что надо усилить в них охранную систему, обеспечить безопасность детей. Но не секрет, что в Казахстане самый высокий процент суицидов среди детей и подростков в мире. Какие меры будут предприниматься у нас для улучшения такой негативной ситуации?

- Как вы знаете, уже сегодня Мажилис рассматривает пакет документов по изменению законодательства, связанного с развитием и укреплением института семьи. Это очень важный законопроект, он содержит в себе огромное количество норм, направленных на развитие психологических служб, на создание центров реабилитации и так далее. И все эти поправки и нормы, которые сегодня разработаны и рассматриваются, предусмотрены именно для того, чтобы решать те вопросы, о которых вы говорите.

Торгын Нурсеитова