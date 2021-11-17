В Жамбылской области закрыли трассу

Из-за ухудшения погоды на трассе в Жамбылской области введено ограничение движения, передает Zakon.kz.
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17 ноября в 16:30 в Жамбылской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге Алматы – Ташкент – Термез на участке 160-238 км, село Кенен – село Благовещенка, – сообщает пресс-служба МИИР РК.
Пользователи Казнета публикуют фото и видео последствий непогоды.
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Водителей просят следить за прогнозом погоды, не выезжать без особой необходимости за пределы населенных пунктов, соблюдать рекомендации спасателей.
В связи с усилением ветра Департамент полиции Жамбылской области предупреждает:
- водителям по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте либо быть предельно внимательными при дорожном движении;
- пешеходам соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них;
- соблюдайте осторожность при нахождении на улице, не оставляйте без присмотра детей! Особое внимание обращайте на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта, на ветки деревьев;
- отгоните от деревьев и ветхих строений личный автотранспорт;
- избегайте длительного нахождения вблизи стен домов, так как с крыш возможно падение кровельных материалов.
Просим горожан сохранять спокойствие и внимательность, не выходить без особой надобности из дома.
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