В Жамбылской области закрыли трассу

Из-за ухудшения погоды на трассе в Жамбылской области введено ограничение движения, передает Zakon.kz.

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Пользователи Казнета публикуют фото и видео последствий непогоды.

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Водителей просят следить за прогнозом погоды, не выезжать без особой необходимости за пределы населенных пунктов, соблюдать рекомендации спасателей.

- водителям по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте либо быть предельно внимательными при дорожном движении;

- пешеходам соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них;

- соблюдайте осторожность при нахождении на улице, не оставляйте без присмотра детей! Особое внимание обращайте на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта, на ветки деревьев;

- отгоните от деревьев и ветхих строений личный автотранспорт;

- избегайте длительного нахождения вблизи стен домов, так как с крыш возможно падение кровельных материалов.

Просим горожан сохранять спокойствие и внимательность, не выходить без особой надобности из дома.