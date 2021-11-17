Тренер Карсыбеков: Шорт-трекист Никиша возглавил мировой рейтинг на 500 метров

С 18 по 21 ноября в Венгрии пройдет третий этап Кубка мира по шорт-треку, сообщает Zakon.kz.

Эти соревнования являются лицензионными, а также предолимпийской подготовкой к Зимним играм-2022 в Пекине. Казахстанские шорт-трекисты уже прибыли в Дебрецен. После двух азиатских этапов подопечные Мадыгали Карсыбекова настроены улучшить свои результаты, о чем поведал сам главный тренер казахстанской сборной.

- Довольны ли вы итогами этапов Кубков мира в Китае и Японии, удалось ли выполнить задачи, которые были поставлены?

- По итогам первых двух этапов, которые прошли в Китае и Японии, сборная Казахстана выступила неплохо по отдельным дистанциям, особенно мужчины. В эстафете мы не вышли на ту позицию, которая необходима для Олимпийских игр. Результаты девушек похуже. Ребята, конечно, посильнее у нас. Например, Денис Никиша возглавил мировой рейтинг на дистанции 500 метров, у него 12 800 очков, он обеспечил себе место на Олимпийских играх. На этой же дистанции Абзал Ажгалиев, наш многолетний лидер, пока не показал свои лучшие результаты. Но, надеемся, он наверстает упущенное на будущих этапах Кубка мира. Тем более он один из потенциальных претендентов на медали в Пекине. Адиль Галиахметов тоже проявил себя своей серебряной медалью на первом этапе Кубка. По итогам и анализу двух этапов мы планируем закрыть свои проблемы в эстафетах.

- Болельщиков и специалистов волнует неудачное выступление лидера сборной Казахстана Абзала Ажгалиева. Что же с ним случилось?

- По Абзалу мы не рассчитывали, что покажет такие результаты. Он расслабился на старте в Китае и допустил ошибку, что привело к его дисквалификации из-за фальстарта. В Японии он выполнил цель, обыграл олимпийского чемпиона Ву Ду Джина, но уступил другим спортсменам. Но мы верим в Абзала. У него есть шансы исправить положение, хорошо проехать оставшиеся старты в Венгрии и Голландии. На данный момент у ребят задача – заработать по три лицензии на каждой дистанции.

- Нельзя не отметить также неудовлетворительные показатели в эстафетах. Что помешало казахстанским спортсменам пройти предварительные раунды?

- Насчет эстафеты. Мы были в одно время дважды призерами на дистанции 5000 метров. На Олимпиаде занимали 5-6 места. Но у нас произошел большой пробел в предолимпийский сезон, мы варились в собственном соку. Когда все занимались и готовились к главным стартам четырехлетия, мы из-за финансирования тренировались только в Казахстане. А когда вышли на международный уровень, наши рейтинги упали – мы отстали от ведущих держав. Мы выходили с низким рейтингом сразу на топ-команды, как Италия, Россия, Корея и другие. Конечно, будем стараться попасть в восьмерку сильнейших на оставшихся этапах.

- Если уровень у мужчин достаточно хороший, то девушки, как вы сами отметили, слабее. Можно ли ожидать положительные сдвиги в их отношении?

- Сразу скажу, что наши девочки очень мало ездили по международным стартам, причина – нехватка финансирования. Возили в основном только ребят, так как у них был шанс на какие-то призовые места. Получилось так, что пока возили ребят, девочки отстали уровнем. Теперь стараемся их тоже вывозить и натаскивать. Не видя перспектив при таком отношении к ним, девушки могут и забросить шорт-трек. Ведущие команды мира вывозят на соревнования полный состав, мужская и женская команда (12 человек), плюс обслуживающий персонал из 10 человек (менеджер, механик, массажист, тренер по силовой подготовке). Видно, что команда готова серьезно. Вот и судите сами, как девочки могут показать себя и результаты, если никуда не выезжали. Сейчас нужно натаскивать девочек, показать им разницу лицензионных и обычных этапов Кубков мира. У нас есть талантливые девочки, просто с ними надо работать и вывозить. Во время пандемии НОК поддерживал нас, у нас не было срывов с подготовкой. Провели УТС с российской сборной.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Madesh Karsybekov (@madygali__madesh)

- На днях стартует третий этап Кубка мира в Венгрии. Какова готовность нашей сборной?

- Мы уже пару дней тренируемся на катке венгерского города Дебрецен, планируем здесь добрать необходимые лицензии на Олимпийские игры и подтянуть результаты женской команды. А на следующей неделе полетим в голландский Дордрехт, на четвертый этап Кубка мира по шорт-треку.

Куандык Шынасилов