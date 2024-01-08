"Бешикташ" Зайнутдинова возглавил один из опытных тренеров мирового футбола

Новым главным тренером турецкого футбольного клуба "Бешикташ", за который выступает казахстанец Бахтиер Зайнутдинов, назначен знаменитый португальский специалист Фернанду Сантуш, сообщает Zakon.kz.

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Информацию о назначении Сантуша на пост главного тренера "Черных ордов" распространила пресс-служба турецкого коллектива. Опытный 69-летний наставник сидел без работы почти 4 месяца, до этого он тренировал сборную Польши, откуда был уволен в середине сентября 2023 года.

Фернанду Сантуш добился больших успехов на тренерской должности в 2016 году, когда привел сборную Португалии к золотым медалям европейского первенства. Его команда тогда в финале обыграла французов со счетом 1:0. Затем португальцы стали чемпионами Кубка наций в 2019 году

На клубном уровне именитый наставник тренировал очень известные команды: "Порту", АЕК, ПАОК и "Панатинаикос", некоторых из них доводил до чемпионство в своих странах. Сантуш вывел сборную Греции на Евро-2012, дойдя там до четвертьфинала. А на ЧМ-2014 впервые в своей истории вышел до второго раунда.

К данному часу "Бешикташ" после 18 игр в чемпионате Турции занимает 6-е место, имея в своем активе 29 очков. В составе турецкой дружины выступает казахстанский полузащитник Бахтиер Зайнутдинов.

