Нацсовет: Нам нужно обеспечить развитие приграничных районов – мажилисмен Саиров

О главных задачах, поставленных президентом страны на Нацсовете, рассказал депутат Мажилиса Парламента, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности Ерлан Саиров, сообщает Zakon.kz.

Национальный совет общественного доверия – НСОД – становится важным инструментом обратной связи между населением и властью, между народом и государством. На сегодняшний день деятельность НСОД направлена на социальный прогресс и общественно-политическое обновление нашей страны. Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что Нацсовет является одним из важных институтов общественного обновления.

Говоря об этом, Ерлан Саиров подчеркнул, что на очередном заседании Национального совета были рассмотрены самые актуальные вопросы социально-экономического, общественно-политического развития нашей страны.

Президент отметил, что главным вопросом на сегодняшний день является решение конкретных социальных вопросов, – прокомментировал парламентарий. – А именно: обеспечение полной безопасности наших школ, то есть детей и учителей. Второе – дальнейшее обеспечение стабильного социального развития лиц с ограниченными возможностями.

Также он читает, что одним из самых актуальных вопросов на сегодняшний день являются взаимоотношения между банками и заемщиками: "Как отметил глава государства, мы должны обеспечить равноправные экономические взаимоотношения между банками и заемщиками. И дал конкретное поручение до конца года разработать законодательную базу и внести на рассмотрение Мажилиса Парламента".

Как известно, на Нацсовете был рассмотрен и вопрос обеспечения безопасности нашей страны. По этому поводу мажилисмен высказался:

Сегодня мы живем в очень сложные геополитические времена, в мире возрастают противоречия между разными экономическими системами, между разными державами. Поэтому нам необходимо обеспечить безопасность внешних и внутренних рубежей страны. В этой плоскости один из главных, приоритетных вопросов – социально-экономическое развитие приграничных районов.

В настоящее время, по его словам, развитие приграничных районов является одним из столпов обеспечения социально-экономического развития нашей страны, в последующие годы – обеспечения национальной безопасности.

В ходе заседания президент дал конкретное поручение правительству по реализации тех или иных задач, которые были обозначены как участниками, так и самим главой государства.

Каким образом в Казахстане будет обеспечиваться национальная безопасность?

Как уже сказал Саиров, глава государства в сфере национальной безопасности обозначил один важный вопрос – укрепление социально-экономической базы приграничных районов Казахстана.

В нашей стране плотность населения очень низкая, территория большая, поэтому одним из столпов обеспечения национальной безопасности является системное установление сбалансированного народонаселения, – отметил депутат. – Сбалансированное народонаселение – важный элемент обеспечения национальной безопасности. Поэтому мы должны обеспечить стабильное проживание человеческого потенциала именно в приграничных районах. Ибо только люди – человеческий потенциал – являются источником как производственных сил, так и обеспечения обороноспособности нашей страны.

В этой связи глава государства дал конкретное поручение правительству разработать программу по социально-экономическому развитию – инфраструктуры, экономики, социальной сферы приграничных районов. Речь, в частности, идет о приграничных районах Восточно-Казахстанской области, откуда сейчас идет большой отток населения, отметил мажилисмен.

По его информации, также будут рассмотрены вопросы обеспечения безопасности регионов, которые граничат на южных и восточных рубежах нашей страны.

Самый главный вопрос – это обновление инфраструктуры, в том числе дорожной. То есть строительство дорог республиканского, областного и местного значения. У нас сейчас очень большие проблемы с дорогами районного и областного значения, – отметил парламентарий.

Также нужно строить социальную инфраструктуру. В вышеназванных районах многие населенные пункты не обеспечены элементарно мобильной связью. Обеспечение современной инфраструктурой – одно из базовых условий, чтобы жизнь в таких регионах была привлекательной для людей. По мнению депутата, на разработку этой программы нужно определенное время, а сама программа должна быть перспективной, рассчитанной на пять-десять лет.

Подготовила Торгын Нурсеитова