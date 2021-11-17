Штормовое предупреждение объявлено в нескольких регионах Казахстана

Туман, метель и гололед прогнозируют синоптики РГП "Казгидромет" на большей части Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Ночью 18 ноября на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. На севере, востоке области – низовая метель. На юго-западе области ночью и утром ожидается туман. Ветер северо-западный, ночью на севере, востоке области 15-20 м/с, днем на большей части 15-20 м/с.

В Петропавловске ночью ожидается низовая метель. Ветер северо-западный 15-20 м/с.

На большей части Карагандинской области – гололед, метель. Ветер юго-западный, западный, на большей части области 15-20, ночью на востоке области порывы 23-28 м/с.

В Караганде и Жезказгане ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный, порывы 15 м/с.

На севере, востоке Акмолинской области – туман, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, востоке области 15-20 м/с.

В Кокшетау ночью туман.

Ночью в центре Кызылординской области ожидается ветер юго-западный, западный 15-20 м/с.

Ночью и утром на востоке Алматинской области – туман, гололед. Ночью на востоке области и в горных районах ожидается ветер северо-западный 15-20 м/с. В Талдыкоргане ночью ветер северо-западный, порывы 15 м/с.

На севере Западно-Казахстанской области ожидается туман, ночью на северо-востоке, востоке области – гололед.

В Уральске ожидается гололед. Ночью и утром – туман.