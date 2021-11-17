Пропавшего подростка нашли у дедушки в Актюбинской области

В Актюбинской области женщина заявила о пропаже сына. Спустя сутки подростка нашли у дедушки дома, передает Zakon.kz

15 ноября в городской отдел полиции №4 УП города Актобе обратилась 40-летняя жительница Байганинского района. Женщина рассказала, что приехала к родственникам, где проживает ее 16-летний сын, студент одного из колледжей города. После разговора на повышенных тонах по поводу успеваемости подросток ушел из дома и не вернулся, – сообщили в ДП Актюбинской области.

Была создана оперативно-поисковая группа, которая приступила к поиску несовершеннолетнего.

На следующий день выяснилось, что подросток после ссоры с матерью уехал в Байганинский район и находился дома у дедушки, – добавили в ведомстве.