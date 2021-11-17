Instagram стал требовать видеоселфи для подтверждения личности

Instagram начал запрашивать у пользователей видеоселфи для подтверждения личности, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал The Verge, о проверках сообщил британский специалист и консультант по социальным медиа Мэтт Наварра на своей странице в Twitter.

Он рассказал, что Instagram для подтверждения личности пользователя просит показать лицо с разных углов.

Как уточняется, при съемке камера должна находиться на уровне глаз человека, и он не должен смотреть вниз. Пользователю необходимо снять себя со всех сторон.

В официальном Twitter соцсети пояснили, что один из способов использования видео-селфи – это проверка того, кто управляет страницей: бот или человек.

Например, если аккаунту понравилось много публикаций или он подписался на тонну аккаунтов в считанные секунды, видеоселфи помогают определить, стоит ли за аккаунтом реальный человек или нет, – рассказали в Instagram.

При этом соцсеть заверяет, что не использует технологию распознавания лиц.