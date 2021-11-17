Как развивалась сфера культуры Акмолинской области за годы Независимости

За период суверенитета страны учреждения и предприятия культуры региона достигли ряда положительных изменений не только в количественном показателе, но и в многообразии появившихся новых форм, типов организаций и содержании. В области открыто 7 музеев, 123 библиотеки и 107 клубов, передает Управление внутренней политики, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Управлении культуры, архивов и документации, среди появившихся новых объектов культуры – музеи Малика Габдуллина, Ботай-Бурабай, сельские клубы в ряде сел Есильского района и Сандыктауского района, Дом культуры в селе Алаколь Егиндыкольского района.

За последние три года отремонтировано 85 учреждений культуры. Планируется открытие еще пяти объектов и ремонт 23 организаций.

В области функционирует более 330 государственных библиотек, выполняющих не только культурные и образовательные функции, но и превратившихся путем открытия в них мобильных библиотек и коворкинг центров в центры общения, информации и досуга. Такой уровень развития стал возможен путем реализации нескольких поэтапных программ, разработанных для развития библиотечной системы области.

Действуют 11 музеев, в фондах которых хранятся более 120 000 уникальных музейных экспонатов. Музеи являются центром научно-исследовательской деятельности. В прошлом году по итогам III республиканского онлайн-конкурса "Рухани қазына" лучшим музеем областного значения признан Акмолинский областной историко-краеведческий музей.

111 коллективов художественной самодеятельности отмечены высоким званием "Народный" и "Образцовый".

За годы Независимости учреждениями культуры проведена работа по интеграции в международное культурное пространство с целью популяризации достижений профессионального и народного творчества. Коллективы Казахского музыкально-драматического театра, областной филармонии им. У. Ыбырая, народные ансамбли танца "Кокшетау", "Шалкыма", народный ансамбль современного танца "Тумар", народный фольклорный ансамбль "Кербез сұлу" и другие являются многократными лауреатами десятков международных конкурсов и фестивалей народного, детского и молодежного творчества, хореографического искусства по всему миру, – рассказали в Управлении культуры, архивов и документации.

Как добавили в ведомстве, только в этом году обладателями Гран-при международных и республиканских конкурсов и фестивалей стали 49 участников, лауреатами – 147, дипломантами – 65.

К слову, в рамках 30-летия Независимости в области проведено более 500 различных мероприятий. В их числе региональный конкурс "Арқаның ән дариясы", выставка "Алты алаштың Жамбылы", региональный театральный фестиваль, республиканский парад искусств "Сәлем, Елорда!", областной конкурс "Биле, жастық!", фольклорный фестиваль "Көнеден жеткен күмбір" и другие.