Это как люди без гражданства – Абаев о ситуации с российскими номерами

Ситуацию вокруг автомашин с российскими номерами прокомментировал первый заместитель руководителя Администрации президента РК Даурен Абаев, сообщает Zakon.kz.

В эфире программы "Открытый диалог 2.0" он отметил, что именно отсутствие юрисдикции "развязало руки" многим владельцам таких автомобилей.

Ведущий программы отметил, что в Казахстане оказалось 88 тыс. автомобилей с российскими номерами, снятых с официального учета в РФ, но при этом они не поставлены на официальный учет в нашей стране. Это вызвало резонанс в обществе.

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А начавшиеся проверки возмутили владельцев, они начали выходить на митинги и требовать отмены уплаты утильсбора.

Абаев ответил, что именно отсутствие юрисдикции развязало руки многим владельцам таких авто.

Автомобили с российскими номерами, которые не зарегистрированы ни в Казахстане, ни в России, это по факту авто без номеров, это как человек без гражданства. Для многих из таких владельцев отсутствие юрисдикции развязало руки. Около полутора тысяч аварий по всей стране, свыше двухсот погибших, десятки тысяч нарушений без уплаты каких-либо штрафов. Такова цена, которую общество платит за эту серую схему. заместитель руководителя Администрации президента РК Даурен Абаев

По его словам, многих не волнует эта тема, до тех пор, пока они не столкнутся с таким водителем на дороге.

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