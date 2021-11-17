Даурен Абаев: Казахстан никогда не дружит против кого-то

О приоритетах Казахстана во внешней политике рассказал первый заместитель руководителя Администрации президента РК Даурен Абаев, передает Zakon.kz.

Даурен Абаев ответил на вопросы ведущего Алексея Трухачева в эфире программы "Открытый диалог 2.0". Один из них касался тюркской интеграции.

Участие президента Токаева в Совете сотрудничества организации тюркских государств вызвало широкий интерес в обществе, как у экспертов, политологов, так и у комментариев. Были публикации, в которых проскальзывали тезисы о том, что Казахстан, якобы, меняет приоритеты внешнеполитического сотрудничества, и тюркское направление становится едва ли не альтернативой всем остальным отношениям, – задал направление беседы ведущий.

На что первый заместитель руководителя Администрации президента РК Даурен Абаев ответил:

Во-первых, мы не меняем приоритеты во внешней политике. Тюркский мир и так всегда был одним из ее ключевых векторов. Об этом неоднократно говорили и Елбасы, и президент. У нас вся южная граница – от Каспия до Алатау – пролегает с тюркскими странами, не говоря уже об исторических, культурных и духовных связях. Во-вторых, Казахстан никогда не дружит против кого-то. Наоборот, суть нашей внешней политики, являющейся образцом многовекторности и прагматизма, в том и заключается, чтобы выстраивать максимально выгодные и партнерские отношения со всеми «полюсами мировой политики». С Россией у нас союзнические отношения, с Китаем, США, с Евросоюзом налажено стратегическое партнерство. Мы состоим и развиваем сотрудничество в рамках целого ряда организаций и соглашений. Поэтому все эти статьи с полунамеками и излишней истерией напоминают поиски черной кошки в абсолютно пустой черной комнате.