Сагинтаев напомнил алматинцам о коварстве COVID-19

Алматы перешел в "зеленую" зону, но это не исключает риска новой волны роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Как заявил аким мегаполиса Бакытжан Сагинтаев, это может произойти в случае несоблюдения карантинных мер и игнорирования вакцинации, сообщает Zakon.kz.

В эфире передачи Akimat LIVE он рассказал, что на сегодняшний день эпидемиологическая ситуация по КВИ в Алматы продолжает стабилизироваться. С начала года зарегистрировано 162 172 случая КВИ, за последнюю неделю – 1073 случая, за истекшие сутки – 119.

В матрице оценки эпидемиологической ситуации по стране по интенсивности эпидемиологического процесса за 13 ноября город перешел в "зеленую" из "желтой" зоны, в которой находился с 24 октября текущего года. Это стало возможным благодаря сформированному коллективному иммунитету, составляющему 56,2% (48% вакцинированных + 8,2% переболевших с начала года), а также ограничительным мерам и соблюдению карантинных правил. аким Алматы Бакытжан Сагинтаев

Для закрепления стабилизации эпидемиологической ситуации по КВИ необходимо продолжить соблюдение требований по "желтой" зоне не менее 7 дней после перехода в "зеленую". Требования "желтой" зоны на объектах и в общественных местах сохранятся до 21 ноября.

В этой связи аким призвал горожан не забывать о коварстве COVID-19. В странах Европы, а также в России наблюдаются новые вспышки заболевания. В случае если алматинцы перестанут соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности и не продолжат вакцинироваться, сохраняется риск повторения новой волны роста заболеваемости КВИ.

На сегодняшний день в инфекционных стационарах находятся 664 человека, в том числе 16 детей. Из всего количества пациентов 27 в крайне тяжелом, 307 – в тяжелом, 330 – в состоянии средней степени тяжести. На дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находятся 1227 пациентов. аким Алматы Бакытжан Сагинтаев

На 17 ноября вакцину против КВИ получили 1 013 983 человека. Вакциной Pfizer Comirnaty с 12 ноября вакцинированы 3240 человек, в том числе 914 кормящих и 334 беременных женщины, а также 1992 подростка до 17 лет.