Вооруженных грабителей задержали в Алматинской области

15 ноября около 4:00 в дежурную часть полиции Панфиловского РОП города Жаркент поступило сообщение о вооруженном разбойном нападении, сообщает Zakon.kz.

Преступники, вооруженные пистолетом и обрезом, ограбили игровой клуб.

Было похищено более миллиона тенге.

Осмотрев место преступления, полицейские обнаружили стреляную гильзу диаметром 9 мм. В ходе ограбления один из преступников выстрелил в воздух, чтобы напугать администратора клуба, пытавшуюся воспрепятствовать ограблению.

В результате ряда комплексных оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам УКП ДП Алматинской области и оперативникам ОКП Панфиловского РОП удалось установить и задержать в разных местах города Алматы (в гостинице, на съемной квартире и на улице) трех подозреваемых, оказавшихся жителями города Жаркент. При задержании у 20-летнего подозреваемого изъяты половина похищенных денег и пистолет. Часть суммы изъята у 22-летнего второго подозреваемого и их 23-летнего сообщника.

Все задержанные, изобличенные доказательствами, дали признательные показания, пояснив, что остальные деньги ими были потрачены на развлечения. Действия злоумышленников запечатлены видеокамерами. Все трое фигурантов согласно ст. 128 УПК РК водворены в ИВС до решения вопроса об избрании меры пресечения. Иная информация согласно ст. 201 УПК РК не разглашается. заместитель начальника СУ ДП Алматинской области полковник полиции Самал Аргынгазинова