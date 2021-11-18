Уволенные полицейские в Усть-Каменогорске требуют справедливости

Бывшие участковые полицейские обратились в суд с жалобой о незаконном увольнении. Якобы их отстранили от службы по ошибке, сообщает Zakon.kz.

В областном департаменте полиции своя версия. Там утверждают, что экс-сотрудники нарушили дисциплину, передает Первый канал "Евразия".

Еркебулан Эржанов 15 лет посвятил правоохранительной службе. Он — участковый, точнее, уже бывший. Экс-полицейский не согласен с тем, как с ним и его напарником поступило руководство.

Все началось после того, как полицейские оформили хозяйку магазина за то, что она продает спиртное после 10 часов вечера. Предпринимательница заявила, что участковые ее подставили, еще и деньги вымогали. Свою жалобу она выложила в социальные сети. Началась проверка. Но потом дело закрыли, а участковых уволили. Однако бывшие полицейские заявляют: они отрабатывали жалобу жителей, которую те написали в прокуратуру. Плюс в свою защиту утверждают, что, наоборот, деньги им предлагали.

Она наговаривает на нас. Был бы состав преступления – уголовное дело дошло бы до суда. Но ведь оно было прекращено за отсутствием состава преступления. Я сейчас понимаю, что уволили меня за то, что я не брал взятки. Взял бы – остался на работе. бывший участковый Еркебулан Ержанов

Прошло уже полгода, мужчины пытаются через суд доказать, что они чисты. Но первый суд проиграли. Но подали апелляцию.

Меиржан Махмутов говорит, что максимум – это их должны были понизить в должности. А теперь с этой статьей он не может никуда устроится.

Семью не видели. Уходили на работу утром, приходили ночью. Работали без выходных. Всю жизнь в работу вкладывали. бывший участковый Меиржан Махмутов

В пресс-службе департамента полиции ответили, что не могут давать пояснения после суда, отметив, что проступок их бывших сотрудников дискредитирует органы внутренних дел.

Но бывшие сотрудники намерены добиваться справедливости и надеются на областной суд. Если проиграют и его, то обратятся в верховный. Оба хотят восстановится в службе. Быть полицейскими мечтали с детства.