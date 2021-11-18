Что делать в случае контакта с зараженным COVID-19

Контакт с человеком, заразившимся коронавирусом, должен стать поводом для ряда действий, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал иммунолог-аллерголог Андрей Продеус.

Люди не могут полностью обезопасить себя от COVID-19. Маски, перчатки, социальная дистанция и антисептики лишь снижают риски инфицирования.

Если вы встретили человека, а потом узнали, что он заболел, то нужно просто ждать. Разумно ограничить контакты, потому что вы можете стать переносчиком болезни. Заболеете вы сами или нет, мы не знаем, но вы точно можете стать распространителем. Инкубационный период вируса — примерно пять дней, — пояснил врач радио Sputnik.

Прием каких-либо лекарств и применение народных средств во время ожидания бесполезны. Поддерживать иммунитет необходимо все время, а усилить его функции за несколько дней невозможно. По словам врача, самым эффективным способом защиты от COVID-19 является вакцинация.