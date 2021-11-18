Названа самая безопасная страна для ночных прогулок

По результатам опроса улицы в Объединенных Арабских Эмиратах являются самыми безопасными в мире для ночных прогулок, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ИноСМИ, к таким выводам пришел американский институт общественного мнения Gallup.

Ежегодный доклад "Глобальный закон и порядок" за 2021 год был составлен на основе опроса населения в возрасте от 15 лет и старше из 115 стран и территорий мира, проводившегося в 2020 году. В 51 месте были проведены дополнительные опросы в апреле – августе 2021 года.

Институт вывел собственный "индекс закона и порядка", по которому составлялся рейтинг на основе опроса.

Наиболее безопасны для ночных прогулок ОАЭ (95% чувствуют себя в безопасности), Норвегия (93%), Китай (91%), Словения (91%), Тайвань (89%), Финляндия (88%), Таджикистан (88%), Хорватия (87%), Австрия (86%) и Швейцария (86%).

Наименее безопасными оказались Бразилия (45%), Доминиканская Республика (45%), Уганда (45%), Камерун (43%), Мексика (42%), Чили (41%), Гвинея (40%), Намибия (40%), Перу (40%), ЮАР (40%), Габон (31%) и Венесуэла (31%).