Тимофей Скатов прошел в четвертьфинал Челленджера в Бразилии

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов одержал вторую победу на грунтовом турнире в бразильском Кампинасе, сообщает Zakon.kz.

Североказахстанец на пути к четвертьфиналу переиграл аргентинца Андреа Колларини – 7:5, 6:2. Напомним, что на старте Тимофей также был сильнее другого аргентинского теннисиста Рензо Олива – 6:3, 7:6.

Теперь Скатова за выход в 1/2 финала ждет местный спортсмен Тияго Монтейро, 94 ракетка мира и 4 сеяный данных соревнований. Матч запланирован на 19 ноября.

Куандык Шынасилов