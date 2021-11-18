В Казахстане число выявленных случаев COVID-19 превысило 960 тысяч

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 17 ноября 2021 года. В стране зафиксирован незначительный прирост новых случаев КВИ. По сравнению со статистикой предыдущего дня число зараженных увеличилось на 25. Эпидситуация ухудшилась в СКО, регион оказался антилидером по числу зараженных коронавирусом (+143), сообщает Zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1083 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
Всего в стране подтверждено 960 609 случаев.
В Казахстане 2029 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 921 199 человек.
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