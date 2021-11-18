В Казахстане число выявленных случаев COVID-19 превысило 960 тысяч

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 17 ноября 2021 года. В стране зафиксирован незначительный прирост новых случаев КВИ. По сравнению со статистикой предыдущего дня число зараженных увеличилось на 25. Эпидситуация ухудшилась в СКО, регион оказался антилидером по числу зараженных коронавирусом (+143), сообщает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1083 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан – 125,

в городе Алматы – 128,

в городе Шымкент – 20,

в Акмолинской области – 72,

в Актюбинской области – 20,

в Алматинской области – 49,

в Атырауской области – 28,

в ВКО – 77,

в Жамбылской области – 11,

в ЗКО – 25,

в Карагандинской области – 115,

в Костанайской области – 110,

в Кызылординской области – 15,

в Мангистауской области – 5,

в Павлодарской области – 118,

в СКО – 143,

в Туркестанской области – 22.

Всего в стране подтверждено 960 609 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2029 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан – 206,

в городе Алматы – 158,

в городе Шымкент – 47,

в Акмолинской области – 121,

в Актюбинской области – 35,

в Алматинской области – 125,

в Атырауской области – 28,

в ВКО – 346,

в Жамбылской области – 11,

в ЗКО – 166,

в Карагандинской области – 144,

в Костанайской области – 299,

в Кызылординской области – 19,

в Мангистауской области – 5,

в Павлодарской области – 199,

в СКО – 107,

в Туркестанской области – 13.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 921 199 человек.