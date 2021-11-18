В Казахстане число выявленных случаев COVID-19 превысило 960 тысяч

18 ноября 2021, 08:00
Фото: Zakon.kz

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 17 ноября 2021 года. В стране зафиксирован незначительный прирост новых случаев КВИ. По сравнению со статистикой предыдущего дня число зараженных увеличилось на 25. Эпидситуация ухудшилась в СКО, регион оказался антилидером по числу зараженных коронавирусом (+143), сообщает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1083 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан – 125,
  • в городе Алматы – 128,
  • в городе Шымкент – 20,
  • в Акмолинской области – 72,
  • в Актюбинской области – 20,
  • в Алматинской области – 49,
  • в Атырауской области – 28,
  • в ВКО – 77,
  • в Жамбылской области – 11,
  • в ЗКО – 25,
  • в Карагандинской области – 115,
  • в Костанайской области – 110,
  • в Кызылординской области – 15,
  • в Мангистауской области – 5,
  • в Павлодарской области – 118,
  • в СКО – 143,
  • в Туркестанской области – 22.

Всего в стране подтверждено 960 609 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2029 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан – 206,
  • в городе Алматы – 158,
  • в городе Шымкент – 47,
  • в Акмолинской области – 121,
  • в Актюбинской области – 35,
  • в Алматинской области – 125,
  • в Атырауской области – 28,
  • в ВКО – 346,
  • в Жамбылской области – 11,
  • в ЗКО – 166,
  • в Карагандинской области – 144,
  • в Костанайской области – 299,
  • в Кызылординской области – 19,
  • в Мангистауской области – 5,
  • в Павлодарской области – 199,
  • в СКО – 107,
  • в Туркестанской области – 13.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 921 199 человек.


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