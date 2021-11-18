В Казахстане 506 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии

Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 18 ноября 2021 года, сообщает Zakon.kz.

На 18 ноября лечение от КВИ продолжают получать 31 475 человек (26 913+ и 4562 КВИ-), из них в стационарах находятся 6454 пациента, на амбулаторном уровне – 25 021.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 506 пациентов,

• в состоянии крайней степени тяжести – 125,

• на аппарате ИВЛ – 91.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 18 ноября 2021 года

16.11.2021 г. зафиксировано 177 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, три летальных исхода и 352 человека выздоровели.



Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 81 575, летальных случаев – 5104, выздоровевших – 71 909.