Два экстремиста задержаны в Актюбинской области

В Актюбинской области задержаны два приверженца деструктивных религиозных течений, передает Zakon.kz.

Установлено, что двое жителей Темирского района распространяли деструктивные религиозные материалы (аудио, видео) в мессенджере WhatsApp.

Сотрудники полиции назначили экспертизу изъятых деструктивных религиозных материалов с целью привлечения подозреваемых к ответственности и направили материал в суд.

Судом на двух граждан наложен штраф в размере 20 МРП по пункту 1 статьи 453 КоАП РК "Изготовление, хранение, ввоз, перевозка, распространение продукции средств массовой информации, а равно иной продукции на территории Республики Казахстан", – сообщили в ДП Актюбинской области.