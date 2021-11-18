Хулиганы устроили "дискотеку" в метро и автобусах Алматы – потом извинились

За пранк в метро и автобусах Алматы наказаны трое парней, сообщает Zakon.kz.

Хулиганы решили внести разнообразие в повседневные поездки граждан.

С помощью колонки они громко проигрывали музыку и на замечания не реагировали.

В полиции уточнили, что некоторые пассажиры, не ожидая внезапной трансляции громкой музыки, просто-напросто испугались.

Один из них обратился за помощью к сотрудникам полиции на станции "Жибек Жолы". На законные требования инспектора нарушители общественного порядка отреагировали агрессивно, – заявили в ДП города.

Действия парней 19 и 22 лет квалифицированы по ст. 434 КРКобАП "Мелкое хулиганство".

Собраны материалы административного производства и для принятия решения направлены в суд, – рассказал заместитель начальника УП на Метрополитене Кайрат Журунов.

Позднее "диджеи" принесли извинения.