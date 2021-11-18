Испанка Мугуруса стала чемпионкой Итогового турнира WTA

18 ноября 2021, 10:27
Фото: instagram/garbimuguruza

Первая ракетка Испании Гарбинье Мугуруса завоевала титул победителя Итоговых состязаний в Гвадалахаре с призовым фондом более 5 млн долларов США, сообщает Zakon.kz.

В финале испанская теннисистка за 1 час 39 минут переиграла эстонку Анетт Контавейт – 6:3, 7:5. Для 28-летней Мугурусы это дебютная победа на Итоговом турнире в ее карьере. Помимо этого, она стала первой испанкой, выигравшей эти соревнования в одиночном разряде.

Гарбинье Мугуруса имеет также в своем активе титулы чемпионки Открытого чемпионата Франции-2016 и Уимблдона-2017.

Куандык Шынасилов


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