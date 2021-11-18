Тела трех человек нашли в одном из гаражей Павлодара

Трое павлодарцев отравились угарным газом в авто, сообщает Zakon.kz.

В одном из гаражных боксов города в октябре были обнаружены трупы женщины и двух мужчин.

Досудебным расследованием установлено, что супруги арендовали гараж, в котором занимались ремонтом автомобилей.

Выяснилось, что когда супруги находились на рабочем месте, к ним пришел друг. Все вместе проводили время в гараже за выпивкой, стало холодно, завели автомобиль Mercedes Benz и уснули. Трупы обнаружил арендатор соседнего гаража и сообщил об этом в полицию, – рассказал заместитель начальника Департамента полиции Павлодарской области Рашад Утеуов.

Согласно проведенным судебно-медицинским экспертизам, смерть наступила в результате отравления угарным газом.

Любой автомобилист обязан со всей серьезностью отнестись к мерам безопасности. Чтобы предотвратить отравление газами, водители регулярно должны проверять исправность выводящих систем автомобиля, их герметичность, – отметил Утеуов.