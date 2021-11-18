Более 35 тысяч доз вакцины Pfizer привезут в Акмолинскую область

Вторая и третья волна пандемии коронавирусной инфекции показали, что болезнь не щадит никого. Заражаются как взрослые, так и дети. С начала учебного года в Акмолинской области зарегистрировано 1202 случая заболевания КВИ среди школьников.

43 класса в 34 школах региона переведены на дистанционный формат обучения. За минувшие сутки инфекция выявлена еще у четырех подростков.

По информации Департамента санитарно-эпидемиологического контроля, по сравнению с прошлым годом заболеваемость среди детей до 14 лет возросла в 18 раз, от 15 до 17 лет – до 25 раз.

На сегодня снизить рост заболеваемости может только вакцинация, которая не раз доказывала эффективность. На днях в Акмолинскую область привезут вакцину Pfizer/BioNTech. Районам доведены инструкции по хранению, транспортировке вакцин по медицинским организациям, а также порядок вакцинации граждан, – рассказали в ведомстве.

Всего вакцинацией препарата, одобренного Всемирной организацией здравоохранения, будет охвачено более 66 тысяч человек, из них детей и подростков – 47 тысяч, беременных – 8,3 тысячи, женщин в период лактации – 10,8 тысячи.

Как отметил главный педагог области Бейбит Жусупов, вакцинация детей будет проводиться только с согласия родителей.

Вакцинация будет проводиться в организациях образования и в сети прививочных пунктов области после добровольного информационного письменного согласия родителей или их законных представителей. По желанию родители могут присутствовать при вакцинации своих детей как в поликлинике, так и в школе, – пояснил руководитель.

Напомним, что в регион поступили две морозильные камеры, поддерживающие ультранизкий температурный режим. Для подвоза вакцин задействовано два авторефрижератора. На днях ожидается поставка вакцины в количестве 35 100 доз для двукратной вакцинации.