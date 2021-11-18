Инфляция в Казахстане перестала расти – Нацбанк

Годовая инфляция в Казахстане прекратила свой рост после шести месяцев ускорения и в следующем году ожидается, что она войдет в целевой коридор 4-6%. Об этом на пленарном заседании Сената Парламента при обсуждении трехлетнего республиканского бюджета рассказал председатель Национального банка РК Ерболат Досаев, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам Досаева, со второго полугодия инфляция в Казахстане повысилась в результате быстрого восстановления потребительской активности, продолжающегося фискального стимулирования экономики и дисбалансов на отдельных товарных рынках.

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Главным проинфляционным фактором стал рост цен на продовольствие, который вносит половину вклада в общую инфляцию. Продовольственная инфляция впервые за 5 месяцев начала замедляться и в октябре этого года снизилась с 11,5% до 11,3% под влиянием как временных, так и более устойчивых факторов. В июле-августе 2021 года зафиксирован нехарактерный для летних месяцев и рекордный за последние годы рост цен на овощи длительного хранения – картофель, морковь, свеклу, – напомнил Досаев.

Глава Нацбанка добавил, что устойчивым фактором ускорения инфляции остается рост цен на мясо – 10,3%, растительное масло – 54,2% и сахар – 25%, что сопоставимо по уровню роста с мировыми трендами. Согласно данным ФАО, за год мировые цены на мясо выросли в среднем на 22,1%, на растительное масло – на 73,6%, на сахар – на 40,6%.

Непродовольственная инфляция в Казахстане ускорилась в первую очередь в результате роста цен на ГСМ – на 17%, и товары длительного пользования: одежда – 6,1%, обувь – 6,4%, мебель – 6,9%, бытовые приборы – 8,5%, автомобили – 13,5% на фоне восстановления потребительской активности. Инфляция платных услуг ускорилась в основном за счет роста цен на электроэнергию – 8,6%, аренду жилья – 18,5% и транспортные услуги – воздушный транспорт – 8,7%, – перечислил Досаев.

Для стабилизации инфляции по поручению главы государства с сентября этого года правительством совместно с акимами реализуется Комплекс мер антиинфляционного реагирования в целях стабилизации немонетарных факторов роста цен. Со своей стороны Нацбанк проводит дезинфляционную денежно-кредитную политику в ответ на возрастающий спрос в экономике, трижды повысив базовую ставку с 9% до 9,75%. Проинфляционное давление со стороны спроса подтверждается ростом импорта потребительских товаров на 21,4% за 9 месяцев 2021 года.

В результате скоординированных действий правительства и Нацбанка в октябре этого года годовая инфляция прекратила рост после шести месяцев ускорения. Дальнейшая реализация оперативных и системных мер в целях устранения дисбалансов на товарных рынках в рамках Комплекса мер антиинфляционного реагирования позволит стабилизировать инфляцию в соответствии с поручением главы государства до 8,5% в 2021 году и войти в целевой коридор 4-6% в 2022 году, – сообщил председатель Нацбанка.

Также, как он отметил, правительство планирует удержать инфляцию на уровне не выше 8,5% по итогам 2021 года в результате принимаемых мер по стабилизации цен на продовольствие, в том числе путем распределения товарных потоков, эффективного формирования стабилизационных фондов и форвардного закупа продукции. В Нацбанке полагают, что в соответствии с прогнозом социально-экономического развития на 2022-2026 годы последуют дальнейшее снижение и стабилизация инфляции на уровне 4-5% в 2023-2024 годах и 3-4% – в 2025-2026 годах.

Оксана Скибан, Нур-Султан