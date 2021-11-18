Лечение в Казахстане стало еще дороже

В Казахстане выросли цены на медицинские услуги, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в исследовании, по итогам октября 2021 года цены на медуслуги выросли в месячной динамике на 0,3%, в годовой – на 10,1%.

Сильнее всего годовой рост цен ощутили жители Алматинской (на 20%), Туркестанской (18,1%) и Павлодарской (15,6%) областей, – заявили аналитики Energyprom.kz.

Наименьший рост цен зафиксирован в Актюбинской области (на 0,8% за год).

За первое полугодие 2021 года услуги больниц достигли 618,7 млрд тенге. Это на 60,3% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее.

Для сравнения: за январь-июнь 2020 года объем услуг составлял 385,9 млрд тг, плюс 12,9% за год.

Большая часть услуг оказана за счет бюджета: 547,8 млрд тг, плюс 56,7%. Услуги за счет населения выросли на 66,7%, до 38,7 млрд тг, за счет предприятий – в 2,4 раза, до 32,2 млрд тг.

В региональном разрезе наибольший объем услуг в секторе пришелся на Алматы: 99,4 млрд тг – на 67,2% больше, чем годом ранее.

В тройку лидеров также вошли Нур-Султан (79 млрд тг, плюс 79,2%) и Туркестанская область (56,3 млрд тг, плюс 74,9%).

Наименьший объем услуг зафиксирован в Атырауской области: всего 11,7 млрд тг – на 33,4% больше, чем годом ранее.

Стоит отметить, что услуги хирургических отделений больниц с начала года достигли 107,2 млрд тг – на 33,9% больше, чем годом ранее.