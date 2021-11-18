Казахстан планирует увеличить добычу нефти

Казахстан планирует нарастить объемы добычи нефти до 2026 года. Об этом сообщил министр национальной экономики Асет Иргалиев, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что в 2022 году цены на нефть будут на уровне 64,5 доллара за баррель, а в 2023 году – на уровне 58 долларов за баррель. Прогноз был сформирован с учетом глобальных трендов по постпандемическому восстановлению.

Добыча нефти в 2022 году составит 87,9 млн тонн с увеличением в 2026 году до 107,4 млн тонн. Рост добычи нефти ожидается за счет реализации проекта устранения узких мест нефтепровода Каспийского трубопроводного консорциума для увеличения его мощности по казахстанскому участку в 2023 году, – сказал Асет Иргалиев на пленарном заседании Сената.

По словам главы Миннацэкономики, в 2022 году ожидается рост мировой экономики на 4,9%, а в 2023 году – на 3,5%.

Реальный рост ВВП в следующем году прогнозируется на уровне 3,9%. В 2026 году он достигнет 5,2%.

Тамила Языкова, Нур-Султан