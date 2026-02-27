#Референдум-2026
Экономика и бизнес

Казахстан планирует поставлять в Азербайджан больше нефти

Добыча нефти, нефтедобыча, нефть, нефтяная скважина, нефтедобывающее оборудование, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2026 16:42 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр энергетики Ерлан Аккенженов 27 февраля 2026 года на расширенной коллегии ведомства рассказал об объемах добычи нефти и планах по увеличению ее экспорта, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что порядка 80% нефтедобычи направляется на экспорт.

"По итогам 2025 года объем экспорта нефти составил 78,7 млн тонн, рост на 11,6% в сравнении с планом 2025 года. Это связано с вводом в эксплуатацию проектов по расширению добычи нефти на месторождении Тенгиз. Основной рост экспорта пришелся на КТК – 64,8 млн тонн", – сказал министр.

По его словам, это на 18% больше в сравнении с 2024 годом.

"В рамках развития дополнительных маршрутов продолжается транспортировка казахстанской нефти в объеме 1,2 млн тонн в год через Баку – Тбилиси – Джейхан. Вместе с тем азербайджанская сторона выразила готовность увеличения объемов по принятию казахстанской нефти до 2,2 млн тонн в год", – добавил Аккенженов.

Ранее мы писали, что два аукциона на право недропользования по углеводородам проведут в Казахстане в 2026 году.

Азамат Сыздыкбаев
