Казахстан планирует поставлять в Азербайджан больше нефти

Министр энергетики Ерлан Аккенженов 27 февраля 2026 года на расширенной коллегии ведомства рассказал об объемах добычи нефти и планах по увеличению ее экспорта, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что порядка 80% нефтедобычи направляется на экспорт.

"По итогам 2025 года объем экспорта нефти составил 78,7 млн тонн, рост на 11,6% в сравнении с планом 2025 года. Это связано с вводом в эксплуатацию проектов по расширению добычи нефти на месторождении Тенгиз. Основной рост экспорта пришелся на КТК – 64,8 млн тонн", – сказал министр.

По его словам, это на 18% больше в сравнении с 2024 годом.

"В рамках развития дополнительных маршрутов продолжается транспортировка казахстанской нефти в объеме 1,2 млн тонн в год через Баку – Тбилиси – Джейхан. Вместе с тем азербайджанская сторона выразила готовность увеличения объемов по принятию казахстанской нефти до 2,2 млн тонн в год", – добавил Аккенженов.

Ранее мы писали, что два аукциона на право недропользования по углеводородам проведут в Казахстане в 2026 году.