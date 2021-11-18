Половина всех систем водоснабжения в Казахстане изношена

На пленарном заседании Сената Парламента РК при обсуждении проекта трехлетнего республиканского бюджета спикер Палаты Маулен Ашимбаев назвал вопрос обеспечения водой до сих пор очень актуальным, передает корреспондент Zakon.kz.

Проблема доступа к воде актуальна для более 700 тысяч граждан нашей страны. Цифра немаленькая. Мы видим здесь системные проблемы. В частности, износ систем водоснабжения составляет порядка 50% минимум, – сказал Ашимбаев.

По его словам, цель, которая была поставлена к 2020 году по обеспечению всех населенных пунктов водой, не достигнута по ряду причин. Одной из них является высокая децентрализация в этом вопросе. Разные бюджетные программы охватывают вопросы обеспечения водой.

Сейчас принят единый проект "Сильные регионы – драйвер развития страны". В рамках нацпроекта будет обеспечиваться решение вопроса развития сетей, обеспечения доступа к чистой питьевой воде и так далее. Очень важно, чтобы была четкая координация этой работы, чтобы мы все вместе вовремя выполнили поставленную главой государства задачу по обеспечению 100% доступа к воде во всех населенных пунктах в нашей стране, – пояснил спикер Палаты.

Он напомнил, что на совещании в Экибастузе по развитию моногородов президент поднял вопрос по изменению подходов к водопотреблению, внедрению системы мониторинга водопотребления, новых технологий.

Если нужно оперативно внести какие-то изменения и дополнения в наши законы по изменению подходов в сфере водопотребления и обеспечения водой, депутаты заинтересованы эту работу быстро провести и рассмотреть инициативы Правительства. Мы готовы активно работать в этом направлении, – подчеркнул руководитель Сената.

Оксана Скибан, Нур-Султан