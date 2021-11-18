Проект трехлетнего бюджета сенаторы вернули в Мажилис

На пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты обсудили проект трехлетнего бюджета и внесли в него свои корректировки. Со своими предложениями они вернули документ в Мажилис, передает корреспондент Zakon.kz.

Как рассказала депутат Сената Ольга Перепечина, при обсуждении данного законопроекта от постоянных комитетов и депутатов поступило 136 предложений по внесению в него изменений и дополнений, которые были сведены в сравнительную таблицу.

Всего поддержано предложений на трехлетний период на сумму 86 млрд тенге, в том числе в 2022 году – на 64,5 млрд тенге. Увеличение расходов будет осуществляться за счет перераспределения резерва Правительства, – отметила депутат.

По ее словам, предложения предусматривают вопросы финансирования следующих направлений: внедрение факторно-балльной шкалы государственным служащим в 2022 году – 4,4 млрд тенге; реконструкция и развитие автодорог – 8,2 млрд тенге, в том числе в 2022 году – 4,5 млрд тенге.

По итогам 2022 года доля автомобильных дорог республиканского значения в хорошем и удовлетворительном состоянии должна составить 94%. В связи с этим на строительство и ремонт водопроводных сетей выделяется 8,1 млрд тенге, в том числе в 2022 году – 3,8 млрд тенге, что позволит увеличить доступ населения к услугам водоснабжения в городах до 99%, в селах – до 95%. На газоснабжение направят 1,2 млрд тенге, что позволит достигнуть уровня газификации до 55,4%. Также на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к объектам промышленного и жилищного строительства – в общей сумме 5,3 млрд тенге, в том числе в 2022 году – 4,6 млрд тенге.

Перепечина добавила, что наряду с этим перераспределены средства между госорганами в связи с передачей функций, а также поддержаны другие предложения депутатов.

В заключение Комитет по финансам и бюджету рекомендовал направить в Мажилис изменения и дополнения в проект закона "О республиканском бюджете на 2022-2024 годы". Депутаты единогласно поддержали это предложение.

Оксана Скибан, Нур-Султан