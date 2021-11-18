В Кызылординской области построят Караозекское водохранилище

Аким Кызылординской области Гульшара Абдыкаликова на пресс-конференции в Нур-Султане ответила на вопросы, касающиеся уровня воды в реке Сырдарья, строительства водохранилищ и очистки каналов.

В соответствии с Посланием главы государства в Кызылординском регионе планируется строительство Караозекского водохранилища объемом 775 млн. кубометров.

Согласно данному Посланию, до 2025 года из 120 каналов, реконструируемых по республике, планируется реализовать 21 на территории Кызылординской области.

Массовая гибель скота в Аральском районе из-за засухи стала для нас серьезным испытанием. В связи с нехваткой поливной воды объявлена чрезвычайная ситуация. В результате оперативных мероприятий ситуация стабилизировалась. В помощь скотоводам на обеспечение кормами, а также на решение проблем водопоя, вопросы орошения пастбищ, сенокосов и обводнения озерных систем выделено более 600 млн. тенге, – сказала Гульшара Абдыкаликова.

Кроме того, для ликвидации последствий засухи из резерва акима области выделено 250 млн. тенге на покрытие транспортных расходов по перевозке травы, решение вопросов водопоя скота, орошения пастбищ, сенокосов и орошения систем озер Камыстыбас и Акшатау Аральского района. На сегодняшний день вода в реке поднимается, поступает большое количество воды в систему озер Камбаш и Акшатау.

В районе населенного пункта Кызылжар увеличены каналы "Бектау" и "Дин", завершено строительство водозабора. На участке "Бурмакулак" в населенном пункте Аманоткель перекрыто русло реки. Кроме того, завершены работы по разработке скважин для водозабора "Ушшокы" в населенном пункте Мергенсай и "Акбасты" населенного пункта Бурабай для организации водопоя скота и обводнения пастбищных угодий.

Также из Фонда общественного деятеля, мецената Болата Утемуратова было выделено 280 млн. тенге и приобретена 1331 тонна пшеничных отрубей для малообеспеченных семей Аральского района. На сегодняшний день из Костанайской и Актюбинской областей доставлен необходимый кормовой запас и решением местного общественного совета распределен среди 5501 семьи, содержащей 5-6 голов крупного рогатого скота и до 10 голов мелкого рогатого скота.

Кроме того, за счет данного фонда приобретено и передано 104-квартирных жилых домов 40 семьям Аральского района, находящимся в очереди на получение жилья.

Заключено соглашение об аренде 15 тыс. га пастбищных угодий в Иргизском районе Актюбинской области на 5 лет. 30 сентября акиматами Аральского района и Иргизского района подписан двусторонний меморандум.

Кроме того, ведутся переговоры по аренде пастбищных и сенокосных угодий в Улытауском районе Карагандинской области.

В текущем году в целях сохранения поголовья скота в регионе из резерва правительства РК на частичное удешевление стоимости кормов для скота направлено 1,7 млрд тенге, удовлетворены заявки 822 хозяйственных структур.