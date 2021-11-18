Фонд Булата Утемуратова построит новый терминал аэропорта "Коркыт Ата" в Кызылорде

Акимат Кызылординской области подписал меморандум о сотрудничестве с фондом Булата Утемуратова.

Цель соглашения – строительство нового современного пассажирского терминала аэропорта с расширением пропускной способности, отвечающего современным международным нормативам. После модернизации аэропорт сможет обслуживать до 300 пассажиров в час, что в два раза превысит текущий пассажиропоток.

Фонд намерен полностью профинансировать проект, его начало запланировано в 2022 году. Новый терминал расположится на площади 3,9 гектара. После завершения строительства терминал будет передан на баланс акимата Кызылординской области.

По словам акима Кызылординской области Гульшары Абдыкаликовой, расширение аэропорта – давно назревший вопрос.

В связи с высокой стоимостью строительства нового аэропорта мы решили, что оптимальным решением будет расширить и модернизировать действующую инфраструктуру посредством строительства нового терминала, приведя ее в соответствие с международными стандартами. Подписанный меморандум и финансовая поддержка Фонда Булата Утемуратова помогут оперативно и вовремя реализовать этот стратегически важный проект, – отметила глава региона.