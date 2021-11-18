Сигареты на 54 млн тенге незаконно продавали в Семее

В Семее пресечен факт незаконной продажи табачной продукции. Об этом сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу, передает Zakon.kz.

Сотрудники департамента экономических расследований по Восточно-Казахстанской области выявили незаконную реализацию табачной продукции в Семее. В результате проведенных обысков в торговых точках, складах, автомашинах, принадлежащих фигурантам дела, изъято более 116 тыс. сигарет без акцизных марок различного наименования. пресс-служба АФМ РК

Согласно проведенной экспертизе, стоимость табачной продукции оценивается в 54 млн тенге.

По данному факту проводится досудебное расследование. пресс-служба АФМ РК