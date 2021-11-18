В Павлодарской области участковый стрелял в собаку, чтобы спасти людей

В Павлодарской области собака напала на женщину: сельчанка защищала детей, прикрыв их собой, передает Zakon.kz.

17 ноября в 20:20 в полицию поступило сообщение, что в селе Александровка Щербактинского района по улицам села, без намордника и ошейника, бегает собака породы алабай, которая кидается на прохожих, – сообщили в ДП Павлодарской области.

На вызов направился участковый инспектор полиции села. На месте происшествия участковый Талгат Смаков выяснил, что собака была агрессивной, кидалась на прохожих, в том числе на детей.

Для спасения сельчанки от разъяренной собаки участковому пришлось применить табельное травматическое оружие, так как животное накинулось на женщину, укусив ее за руку, когда она прикрывала собой детей. В итоге собака перестала преследовать прохожих и убежала.

За нарушение правил выгула собак, повлекшее за собой причинение травмы сельчанке, в отношении владельца собаки возбуждено административное производство по ст. 408, ч. 2 КРКоАП, – добавили в ведомстве.