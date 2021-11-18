Пинал и кидал камни: пьяный мужчина повредил шесть машин в Нур-Султане 

В Нур-Султане пьяный мужчина повредил шесть автомашин, передает Zakon.kz.

18 ноября в 00:58 на пульт "102" поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина возле ЖК Vivat Promenade пинает автомобили, припаркованные вдоль дороги, – сообщили в пресс-службе ДП Нур-Султана

Жители дома самостоятельно задержали хулигана и передали сотрудникам полиции. Им оказался 30-летний мужчина. В общей сложности он повредил шесть автомобилей. Сумма ущерба устанавливается.

Мужчину доставили на медицинское освидетельствование, согласно которому он находился в алкогольном опьянении легкой степени тяжести. В полиции он не смог дать объяснения своим хулиганским действиям.

По данному факту в отношении задержанного проводится досудебное расследование по ст. 293 УК РК.