Проект концепции антикоррупционной политики обсудили в Шымкенте

18 ноября в рамках рабочего визита председателя Антикоррупционной службы Марата Ахметжанова в Шымкент состоялось расширенное совещание по вопросам противодействия коррупции с участием акима города Мурата Айтенова.

Мероприятие прошло с участием руководителей государственных и правоохранительных органов, депутатов, представителей политических партий, этнокультурных объединений и общественности.

В своем выступлении Ахметжанов подробно остановился на разрабатываемой концепции антикоррупционной политики РК на 2022-2026 годы.

Он отметил, что одной из новелл концепции является введение ответственности за необоснованное обогащение и превышение расходов над доходами. И это уже станет сигналом для начала финансовой проверки.

Сегодня по новым требованиям во всех госорганах внедряется проектное управление. Все общенациональные приоритеты развития страны теперь будут реализовываться через эти принципы. Поэтому сейчас для всех госорганов кроме национальных проектов определены шесть основных обязательных проектных направлений. Одним из них является предупреждение и противодействие коррупции. Все антикоррупционные инициативы будут реализовываться в рамках этого направления, – подчеркнул Ахметжанов.

По данным главы АПК, в городе с 2019 года ежегодно регистрируется более 100 коррупционных преступлений, к уголовной ответственности привлекаются более 70 должностных лиц. Только за этот год осуждено 42 человека.

Наряду с этим, в ходе заседания рассмотрены итоги работы по противодействию коррупции в регионе за 10 месяцев.

В завершении мероприятия глава города Айтенов проинформировал о проводимой работе по профилактике и противодействию коррупции, а также дал ряд поручений.