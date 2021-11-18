Мошенники убедили жителя СКО взять кредит на 10 млн тенге

Обманутый житель Северного Казахстана взял кредиты на 10 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

В полицию обратился мужчина с заявлением о мошенничестве. Он рассказал, что ему позвонили якобы из службы безопасности банка и сообщили, будто кто-то оформил на его имя крупный кредит.

Со слов звонившего, следовало срочно "выбрать кредитный лимит".

Мужчина согласился и оформил кредиты на 10 млн тенге в разных банках. По инструкции злоумышленника, полученные средства он перевел на предложенный "резервный счет", откуда деньги тотчас исчезли.

Потерпевший сообщил, что слышал об уловках преступников, но не думал, что такое может произойти с ним. Стоит отметить, что мошенник убедил потерпевшего, будто неизвестные лица следят за каждым его шагом, прослушивают телефон, готовы в любую минуту оформить на него новый кредит. Звонил по WhatsApp, уверяя, что это единственный безопасный канал связи, – отметил начальник Второго отдела УП города Петропавловска Руслан Сыздыков.