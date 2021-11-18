Дипломатическая служба нуждается в хорошей встряске – президент

Президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании коллегии МИД РК заявил о необходимости формирования обновленного облика казахстанской дипломатии, передает корреспондент Zakon.kz.

Наша дипломатическая служба нуждается в хорошей встряске. Уход квалифицированных специалистов из Министерства иностранных дел ослабляет его кадровый потенциал, становится серьезным вызовом, – заявил глава государства.

При этом он отметил, что не понаслышке знает, что МИД относится к числу наиболее консервативных структур. В этом, по его словам, есть и плюсы, и минусы.

С одной стороны, здесь есть положительная сторона в плане сохранения традиций, формирования узкой группы профессиональных дипломатов. С другой стороны, множество образованных, толковых молодых людей, которые хотят служить своей стране, сталкиваются с непреодолимой стеной при трудоустройстве в это министерство. Необходимо исправить эту ситуацию. Время требует кардинальных перемен в кадровой политике, – добавил президент.

С его точки зрения, дипломатической службе нужны, прежде всего, эрудированные, открытые, патриотично настроенные профессионалы. Дипломаты, представляющие Казахстан за рубежом, отметил Токаев, должны владеть не только иностранными языками, но и, прежде всего, государственным языком.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан