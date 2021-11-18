Почему Алматы перешел в "зеленую" зону, рассказал Бекшин

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин рассказал о текущей эпидемиологической ситуации в мегаполисе, передает Zakon.kz.

Южная столица находилась в "желтой" зоне с 24 октября по 14 ноября. Переход в "зеленую" зону, по словам Бекшина, стал возможным благодаря соблюдению карантинных ограничений.

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Отмечается, что, в целом, ситуация продолжает стабилизироваться. За неделю зафиксировано 936 новых случаев инфицирования, за прошедшие сутки – 128. Подавляющее большинство зараженных приходится на долю непривитых горожан – 82%.

Это стало возможным благодаря действующим ограничительным мерам и уровню вакцинации населения в 48%. У нас снизилась недельная заболеваемость, но для закрепления этого эффекта необходимо соблюдать требования по "желтой" зоне до 22 ноября, – объяснил главный санитарный врач.

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По его словам, не стоит верить, что COVID-19 не опасен для детей. Так, в инфекционных стационарах города пребывают 673 человека, 17 из которых – дети.





Поэтому очень важно активно вакцинировать подростков старше 12 лет. Новый дельта-вариант нацелен на детское население: если за весь прошлый год заразился 281 школьник, то с начала этого года – уже 15 039, – проинформировал спикер.

По результатам проведенного анализа, чаще всего заражаются невакцинированные алматинцы в возрасте от 20 до 39 лет – 29% случаев. 27% приходится на граждан от 40 до 59 лет, 26% – 60 лет и старше.

В числе заразившихся больше всего самозанятых и безработных граждан – 28%, пенсионеров – 25%, работников различных организаций, ТОО, ИП – 21%. Подростки в общем числе зараженных за неделю составляют 5,3%, дети до 14 лет – 13,3%, в том числе до 1 года – 2,2%.

В завершение доклада Жандарбек Бекшин напомнил о необходимости ревакцинации от КВИ через шесть-девять месяцев после получения первых доз, объяснив это тем, что со временем концентрация антител в организме снижается.