Окровавленный мужчина напугал устькаменогорцев 

В Усть-Каменогорске окровавленный мужчина напугал жителей города, передает Zakon.kz.

Видео опубликовали очевидцы данного происшествия.

В Департаменте полиции ВКО сообщили, что гражданин М., 1984 года рождения, самостоятельно нанес себе телесные повреждения в подъезде дома, расположенного по ул. Михаэлиса.

Ульбинским отделом полиции УП Усть-Каменогорска осуществляется досудебное расследование по ст. 105, ч. 1 УК РК – "Доведение до самоубийства", – говорится в сообщении пресс-службы ДП ВКО.

Отмечается, что в настоящее время по уголовному делу назначены соответствующие судебные экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, направленные на обеспечение всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств дела.

В соответствии с ч. 1 ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса данные досудебного расследования не подлежат разглашению.