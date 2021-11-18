Окровавленный мужчина напугал устькаменогорцев 

18 ноября 2021, 17:11
Фото: Zakon.kz

В Усть-Каменогорске окровавленный мужчина напугал жителей города, передает Zakon.kz.

Видео опубликовали очевидцы данного происшествия.

В Департаменте полиции ВКО сообщили, что гражданин М., 1984 года рождения, самостоятельно нанес себе телесные повреждения в подъезде дома, расположенного по ул. Михаэлиса.

Ульбинским отделом полиции УП Усть-Каменогорска осуществляется досудебное расследование по ст. 105, ч. 1 УК РК – "Доведение до самоубийства", – говорится в сообщении пресс-службы ДП ВКО.

Отмечается, что в настоящее время по уголовному делу назначены соответствующие судебные экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, направленные на обеспечение всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств дела.

В соответствии с ч. 1 ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса данные досудебного расследования не подлежат разглашению.


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