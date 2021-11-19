Freedom Finance Bank и BI Group запустили онлайн-покупку первичного жилья по цифровой ипотеке

Банк Freedom Finance Казахстан совместно со строительным холдингом BI Group запустили онлайн-процесс покупки первичного жилья по цифровой ипотеке.

Приобрести квартиру можно в одном из 18 жилых объектов (Sezim Qala, Gulder, Lake Town и др.) в Нур-Султане и Алматы по договору долевого участия. Всего более 1,5 тысячи квартир.

Особенность совместной программы в том, что теперь квартиру в новостройке можно выбрать онлайн, сразу же получить одобрение по цифровой ипотеке и так же онлайн в течение нескольких суток получить займ на особых условиях. И все это без бумажной волокиты и потери времени. Оцифрованность всех шагов – 100%.

Подать заявку может казахстанец не младше 21 года и не старше 63 лет на момент закрытия ипотеки. Первоначальный взнос – от 30%, при этом ставка на срок до 15 лет составит от 9% годовых (ГЭСВ – от 9.5%), а на срок до трех лет – от 0,1% годовых (ГЭСВ – от 0,2%). Максимальная сумма займа – 40 млн тенге.

Мы продолжаем активное развитие нашей цифровой платформы по ипотечному финансированию. И запуск с BI Group – это очередной шаг по цифровизации процессов в рамках первичного жилья. Параллельно мы также запускаем регионы, в Шымкенте уже есть первые выдачи. На днях запустили Актобе, Атырау и Актау и до конца года откроем возможности для всех крупных городов нашей республики. Онлайн-процесс дает возможности для масштабирования как продуктов, так и регионов. Мы активно готовимся и к госпрограмме "7-20-25". Надеюсь, вместе с BI Group также объявим о запуске данного продукта по мере нашей готовности. BI – технологичная компания. Это позволило нам быстро провести интеграцию и реализовать эффективный клиентский путь. Коллеги хорошо понимают, что цифра становится важной составляющей в процессах компаний, – сообщил советник совета директоров Банка Freedom Finance Казахстан Айдос Жумагулов.

Руководитель по развитию финансовых технологий BI Group Нурлан Онгарбаев отметил, что философия компаний Freedom Finance и BI Group по развитию цифровизации Казахстана совпадает.

Самое ценное для каждого человека – время. Мы это хорошо понимаем и запускаем совместные взаимовыгодные проекты, которые помогут улучшить клиентский сервис. Первой инициативой стала цифровая ипотека, в разработке которой у Банка Freedom Finance Казахстан наработан успешный опыт. Клиентский путь с цифровой ипотекой Банка Freedom Finance Казахстан удобный и быстрый. Во-первых, клиенту достаточно ввести свой ИИН и номер телефона, без дополнительных документов. Во-вторых, нам удалось интегрировать биометрическую проверку и возможность использования цифровой подписи клиента, что исключает необходимость походов в банк. В-третьих, решение банк принимает за несколько секунд. В-четвертых, сам процесс на 100% оцифрован и почти не отличается от процесса покупки товара в онлайн-магазине. Мы верим, что цифровая ипотека с Банком Freedom Finance Казахстан станет новым удобным и выгодным продуктом для казахстанцев, – уточнил он.

Лицензия АРРФР №1.1.260 от 09.02.2021.