В возрасте 58 лет умер известный российский актер театра и кино Игорь Савочкин, передает Zakon.kz.

Сейчас я узнала, что вчера ушел Игорь Савочкин. Один из тех, кто был добр ко мне в те времена, когда я начинала. Игорь работал в "Базелевсе", занимался пост-продакшеном. Люди не из нашей сферы знают его как известного актера, – написала блогер Алеся Казанцева в Facebook.

Причина смерти не уточняется.

Как пишет lenta.ru, артист ранее был госпитализирован с болями в спине. Позднее сообщалось, что он чувствует себя нормально и планирует выписываться из больницы.

Игорь Савочкин родился 14 мая 1963 года в селе Березовка Саратовской области. Работал в Театре на Покровке, а также в компании Тимура Бекмамбетова "Базелевс". Среди наиболее известных фильмов с участием актера – "Ночной дозор", "Кука", "Любовь под прикрытием" и "Левиафан". Он также появлялся в сериалах "Эпидемия", "Домашний арест" и "Метод".