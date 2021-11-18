Умер известный российский актер 

18 ноября 2021, 18:19
Фото: Кадр из фильма "Жизнь и приключения Мишки Япончика"

В возрасте 58 лет умер известный российский актер театра и кино Игорь Савочкин, передает Zakon.kz.

Сейчас я узнала, что вчера ушел Игорь Савочкин. Один из тех, кто был добр ко мне в те времена, когда я начинала. Игорь работал в "Базелевсе", занимался пост-продакшеном. Люди не из нашей сферы знают его как известного актера, – написала блогер Алеся Казанцева в Facebook.

Причина смерти не уточняется.

Как пишет lenta.ru, артист ранее был госпитализирован с болями в спине. Позднее сообщалось, что он чувствует себя нормально и планирует выписываться из больницы.

Игорь Савочкин родился 14 мая 1963 года в селе Березовка Саратовской области. Работал в Театре на Покровке, а также в компании Тимура Бекмамбетова "Базелевс". Среди наиболее известных фильмов с участием актера – "Ночной дозор", "Кука", "Любовь под прикрытием" и "Левиафан". Он также появлялся в сериалах "Эпидемия", "Домашний арест" и "Метод".


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