В Генпрокуратуре Казахстана подведены итоги надзорной деятельности

Под председательством генерального прокурора Гизата Нурдаулетова состоялось расширенное заседание коллегии Генеральной прокуратуры, где были обозначены основные приоритеты ведомства на 2022 год, передает Zakon.kz.

В его работе приняли участие руководство Генеральной прокуратуры, Комитета по правовой статистике и специальным учетам, Академии правоохранительных органов, главный военный и главный транспортный прокуроры, прокуроры городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент и областей.

Открывая заседание, Гизат Нурдаулетов отметил, что в прошедшем периоде органами прокуратуры особое внимание уделено контролю за криминогенной ситуацией, продвижению реформ в уголовно-правовой сфере, переориентированию надзора на эффективное решение проблем граждан и бизнеса. Прокурорам всех уровней поручено обеспечить качественное выполнение поручений главы государства по противодействию мошенничеству, финпирамидам, половым преступлениям против детей и наркоторговле, – сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

С отчетами о проводимой работе и задачах на предстоящий период выступили заместители ведомства. Доложено о реализации обозначенного президентом курса по поэтапной модернизации уголовного процесса на основе передового опыта стран ОЭСР.

Отмечено, что первый этап внедрения трехзвенной модели – согласование ключевых процессуальных решений прокурором – позволил установить правозащитный барьер на досудебной стадии уголовного процесса.

С начала года из 328 тыс. постановлений органов расследования законными признаны только 286 тыс., остальные не согласованы или направлены на доработку. Как итог – повышается качество следствия, на ранней стадии пресекается необоснованное вовлечение граждан в уголовную орбиту.

В социально-экономической сфере результативные проверки и анализы проведены по вопросам реализации антикризисных мер, рациональному использованию земель, обеспечению граждан лекарственными средствами, охране окружающей среды, защите прав детей и другим актуальным направлениям.

В результате по актам надзора прокуроров возвращено 880 тыс. га земель на 4,8 млрд тенге, отменено 1027 незаконных проверок бизнеса. Приведены в соответствие и изменены 60 постановлений государственных санитарных врачей, содержавших необоснованные ограничения.

По итогам коллегии глава надзорного ведомства обозначил приоритетные задачи по защите конституционных прав граждан, противодействию преступности, повышению уровня доверия населения и обеспечению верховенства права.