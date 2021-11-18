Токаев подписал закон о контроле денежных операций политиков

Касым-Жомарт Токаев подписал закон о контроле денежных операций публичных должностных лиц, передает Zakon.kz.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", – сообщает Акорда.

Как ранее заявила депутат Сената Ольга Перепечина, закон направлен на снижение рисков отмывания незаконных доходов и повышение эффективности национальной антиотмывочной системы. Основные аспекты законопроекта – установление мер надлежащей проверки в отношении национальных публичных должностных лиц. Предлагается поэтапно внедрить институт национальных публичных должностных лиц, закрепить понятие "публичные должностные лица" для установления на законодательном уровне контроля по операциям с деньгами и иным имуществом, осуществляемыми публичными должностными лицами РК.