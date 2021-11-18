Правительство Канарских островов оценило ущерб от извержения вулкана

Глава правительства Канарских островов Ангель Виктор Торрес рассказал о том, что экономический ущерб от извержения вулкана на острове Пальма (автономное сообщество Канарские острова) уже составляет от 550 млн евро до 700 млн евро, передает Zakon.kz.

По словам регионального лидера, чтобы Пальма могла получить помощь от ЕС, требуется, чтобы сумма ущерба превышала 1% ВВП, то есть около 430 млн евро, – пишет ТАСС.

19 сентября на острове началось извержение вулкана в районе населенного пункта Эль-Пасо. Из кратера произошел активный выброс вулканических материалов. Потоки лавы разрушили свыше 2,5 тыс. зданий. Ранее из соображений безопасности на острове уже были эвакуированы около 7 тыс. человек, пострадавших нет.

В последнее время на Пальме вновь усилилась сейсмологическая активность. В частности, были зарегистрированы сотни землетрясений, однако их магнитуда не превышала 5,0.