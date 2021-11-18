Как долго нужно обниматься, выяснили ученые

Объятия около восьми раз в день оказывают благотворное влияние на человеческую психику, передает Zakon.kz.

Британские ученые из Университета Голдсмитс решили выяснить, как долго людям нужно находиться в контакте друг с другом для наилучшего эффекта. В организованном эксперименте приняли участие 48 человек. Им закрывали глаза, и они должны были обниматься одну, пять и 10 секунд. После каждого действия они делились своими впечатлениями.

Они должны были сказать, какие объятия были "приятными", какие – "возбуждающими", а какие – "контролируемыми", – уточнили ученые.

По результатам исследований выяснилось, что длительность объятий воздействует на восприятие контакта. К примеру, секундные объятия участники эксперимента оценили менее приятными, другие же оказались для них более "теплыми". К слову, особой разницы между пяти- и десятисекундными объятиями не ощущалось.

Ученые планируют проводить испытания дальше, чтобы узнать, какие объятия все же будут считаться "слишком долгими".