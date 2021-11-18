Маск назвал примерную дату полета самой большой ракеты в мире

Руководитель американской компании SpaceX Илон Маск назвал срок запуска на орбиту многоразовой транспортной системы Starship. Отметим, она считается самой большой ракетой в мире, передает Zakon.kz.

Систему могут отправить на орбиту уже в январе 2022 года, об этом пишет Spaceflight Now. Это станет возможно, если SpaceX завершит строительство необходимой стартовой площадки в Техасе, проведет соответствующие испытания ракеты и получит разрешение на запуск от Федерального управления гражданской авиации США.

Мы завершили первый орбитальный ускоритель и первый орбитальный корабль. Закончим со стартовой площадкой и стартовой башней в конце этого месяца, а затем проведем несколько тестов в декабре и, надеюсь, запустим (связку из ускорителя и корабля) в январе, – сказал Маск.

По словам главы SpaceX, первый орбитальный запуск Starship "связан с большим риском, поэтому маловероятно, что он будет успешным", однако на весь проект Маск смотрит весьма оптимистично.

Я думаю, что мы добьемся большого прогресса, – сказал он.

Всего в 2022 году SpaceX планирует провести порядка 12 запусков многоразовой транспортной системы. В 2023 году компания намерена использовать Starship для коммерческих пусков.