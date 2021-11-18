Двух мужчин задержали за подделку чеков на 3 млн тенге в Акмолинской области

18 ноября 2021, 20:45
Фото: Zakon.kz

Мошенники подделывали чеки, чтобы купить продукты, передает Zakon.kz.

16 ноября в дежурную часть УП города Кокшетау поступило заявление от предпринимательницы из села Красный Яр. Женщина сообщила, что в период с 12 августа по 15 ноября неизвестные лица путем обмана завладели продуктами питания из торговой точки на сумму более 3 млн тенге, – рассказали в пресс-службе МВД РК.

Как уточняется, установлены двое подозреваемых 24 и 30 лет, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности. Мужчины на протяжении длительного времени предоставляли фальшивые чеки об оплате.

По данному факту начато досудебное производство по ст. 190 УК “Мошенничество”.


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