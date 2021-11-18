Служба госохраны приняла участие во флешмобе к 30-летию Независимости РК

18 ноября 2021, 21:19
Фото: Кадр из видео

Служба государственной охраны РК совместно с Телерадиокомплексом Президента РК проводит патриотический флешмоб к 30-летию Независимости Казахстана "Тәуелсіз еліміз құтты болсын!", передает Zakon.kz.

Миссия СГО – обеспечение безопасности главы государства, Первого Президента – Елбасы, других охраняемых лиц и объектов. СГО безукоризненно обеспечивает ответственные мероприятия особой государственной значимости! – говорится в сообщении телерадиокомплекса.

читайте также: Минобороны и ТРК президента запустили патриотический флешмоб

Эстафета флешмоба передана Комитету национальной безопасности РК.


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в

Популярное

все топ новости
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?