Служба госохраны приняла участие во флешмобе к 30-летию Независимости РК

Служба государственной охраны РК совместно с Телерадиокомплексом Президента РК проводит патриотический флешмоб к 30-летию Независимости Казахстана "Тәуелсіз еліміз құтты болсын!", передает Zakon.kz.
Миссия СГО – обеспечение безопасности главы государства, Первого Президента – Елбасы, других охраняемых лиц и объектов. СГО безукоризненно обеспечивает ответственные мероприятия особой государственной значимости! – говорится в сообщении телерадиокомплекса.
читайте также: Минобороны и ТРК президента запустили патриотический флешмоб
Эстафета флешмоба передана Комитету национальной безопасности РК.
Хотите быть в курсе важных новостей?