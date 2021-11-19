К чему может привести полный отказ от сахара

По словам врача, отказаться от сахара сложно лишь по психологическим причинам, сообщает Zakon.kz.

Об этом эндокринолог Татьяна Бочарова рассказала РИА Новости. Специалист подчеркнула, что многие люди системно в избытке употребляет сахар, что приводит к проблемам со здоровьем и фигурой.

Глюкозу и хорошее настроение можно получать и без сахара: из круп, фруктов и овощей — натуральных, а не консервированных. Есть сила привычки, есть социальные традиции — чай с тортиком в гостях, кофе с булочкой с утра, — отметила врач.

По ее мнению, если человек хочет отказаться от сахара, необходимо заменить конфеты фруктами и продержаться в таком режиме неделю.

Вы увидите первые результаты, и они могут стать стимулом для того, чтобы вы продолжили питаться по-новому, - рассказала она.

По словам Бочаровой, уже через семь дней после отказа от сахара улучшатся пищеварение и работа кишечника, стабилизируется эмоциональный фон. В течение недели явно улучшится состояние кожи, могут исчезнуть проблемы со сном, если таковые имеются. Эти процессы будут развиваться и в следующие дни, так что месяц без сахара точно уберет лишние килограммы, улучшит гормональный фон и иммунитет.